‘Trying’: série inglesa explora drama de pais de primeira viagem

Trying — terceira temporada (Reino Unido, 2022. Disponível semanalmente na Apple TV+ a partir de sexta-feira 22)

Jason (Rafe Spall) e Nikki (Esther Smith) sempre sonharam em ser pais, mas por problemas de fertilidade nunca conseguiram um bebê. A solução que encontram para aumentar a família é adotar. Após enfrentar as burocracias do sistema de adoção do Reino Unido e a busca por uma criança nas primeiras temporadas, o casal finalmente obtém não apenas um, mas dois filhos no terceiro ano de Trying. Enquanto lidam com problemas como o risco de perder o lugar onde moram, Jason e Nikki se equilibram, junto de amigos e familiares, para acolher as crianças e provar que merecem a guarda definitiva. Baseada nas situações cotidianas de pais de primeira viagem, a série é uma delicada mistura de comédia com drama.