‘Tony’ retrata a juventude de Anthony Bourdain antes da fama
Com Dominic Sessa e Antonio Banderas, o filme acompanha o chef aos 19 anos, no início da carreira na cozinha
Anthony Bourdain entrou para a história como o mais descolado dos chefs, se consagrou como escritor ao expor os segredos do ramo gastronômico em Cozinha Confidencial e viajou ao redor do mundo apresentando programas de TV, nos quais provou inúmeros pratos exóticos. Antes disso, contudo, ele era um rapaz “mimado, miserável, narcisista e autodestrutivo”, como chegou a se descrever. No filme, a fase se torna uma charmosa e divertida trama de amadurecimento sobre seu primeiro trabalho na cozinha, aos 19. O recorte dribla a pressão de resumir uma vida toda e se debruça sobre a essência do personagem vivido pelo ótimo Dominic Sessa, acompanhado do também afiado Antonio Banderas, que representa os vários chefs que moldaram Bourdain antes de ele se tornar uma estrela do setor.