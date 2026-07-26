Tom Hiddleston revisita as últimas horas de Pompeia em nova série
Produção documental de 3 episódios da National Geographic está disponível no Disney+
Habituados a pequenos tremores de terra, os moradores de Pompeia não se alarmaram de imediato quando o solo trepidou em agosto de 79 d.C. Nas horas seguintes, uma estranha nuvem de poeira tomou o topo do Monte Vesúvio, fazendo com que boa parte da população fugisse do local. Quem ficou foi reduzido a ruínas junto a povoados inteiros por uma erupção comparada à descida do inferno na Terra. Apresentada pelo astro Tom Hiddleston, que nutre um fascínio de décadas pela cidade, a produção documental em três episódios da National Geographic rastreia, através de dados arqueológicos inéditos, personagens que de forma surpreendente sobreviveram ao desastre — reconstruindo, com a ajuda de especialistas e da dramatização, as últimas horas da histórica Pompeia. A série já está disponível no Disney+.
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