Tom Hiddleston revisita as últimas horas de Pompeia em nova série

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Habituados a pequenos tremores de terra, os moradores de Pompeia não se alarmaram de imediato quando o solo trepidou em agosto de 79 d.C. Nas horas seguintes, uma estranha nuvem de poeira tomou o topo do Monte Vesúvio, fazendo com que boa parte da população fugisse do local. Quem ficou foi reduzido a ruínas junto a povoados inteiros por uma erupção comparada à descida do inferno na Terra. Apresentada pelo astro Tom Hid­dleston, que nutre um fascínio de décadas pela cidade, a produção documental em três episódios da National Geographic rastreia, através de dados arqueológicos inéditos, personagens que de forma surpreendente sobreviveram ao desastre — reconstruindo, com a ajuda de especialistas e da dramatização, as últimas horas da histórica Pompeia. A série já está disponível no Disney+.

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