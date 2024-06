‘Timeless’, de Kaytranada, tem faixas elegantes que vão do house ao jazz

Timeless, de Kaytranada (disponível nas plataformas de streaming)

Nascido em Porto Príncipe, no Haiti, e radicado no Canadá, Louis Kevin Celestin — o Kaytranada — se tornou um dos DJs mais incensados dos dias atuais, graças à sua musicalidade adulta e elegante. Nesse terceiro álbum, ele conta com convidados especiais em quase todas as 21 faixas, com craques como Thundercat e Childish Gambino. Na excelente Dance Dance Dance Dance, intercala metais e pianos para criar em uma irresistível faixa house. Nas dançantes Video e Stepped On, ele imprime um clima jazzís­tico às batidas. Já Do 2 Me, a música mais ousada e divertida, vale-se da bateria certeira de Anderson Paak.

