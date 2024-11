‘Thelma’ diverte com trama nada clichê sobre os desafios do envelhecimento

Thelma (Estados Unidos, 2024. Disponível nas plataformas digitais de compra e aluguel)

Thelma (vivida com vigor por June Squibb) é uma senhora de 94 anos que cai no velho golpe do telefonema de alguém que finge ser da família: um homem diz ser seu neto e pede 10 000 dólares para pagar a fiança por atropelar uma mulher. Claro, era mentira. Irritada com o roubo e com a falta de solução da polícia, a nonagenária convoca um companheiro de terceira idade para uma tarefa à la Missão Impossível: encontrar os trambiqueiros e recuperar seu dinheiro a bordo de uma scooter nada modesta. Sensível e divertido, o filme retrata os desafios do envelhecimento com leveza e uma boa dose de ação.

