The National se junta a Taylor Swift e Phoebe Bridgers em novo álbum

First Two Pages of Frankenstein, de The National (disponível nas plataformas de streaming)

Expoentes do indie-rock dos anos 2000, os americanos do The National lançam seu oitavo álbum de estúdio com colaborações para lá de pop. Taylor Swift canta na melancólica The Alcott, retribuindo aqui a presença do guitarrista Aaron Dessner em seus últimos discos. Já Phoebe Bridgers, a nova queridinha do indie, está nas soturnas This Ins’t Helping e You Mind Is Not Your Friend, ambas sobre saúde mental. Na ótima Tropic Morning News, o grupo retorna às raízes com batidas eletrônicas marcantes.