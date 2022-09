The Mars Volta retorna à música com o melhor trabalho da carreira

The Mars Volta, de The Mars Volta (nas plataformas de streaming) O retorno da cultuada dupla The Mars Volta à atividade parecia improvável desde que o vocalista Cedric Bixler-Zavala e o guitarrista Omar Rodríguez-López brigaram feio. Mas as esperanças dos fãs foram renovadas quando eles ressuscitaram outra banda, At the Drive In. Agora, dez anos após o último álbum, eles retornam nesse que talvez seja seu melhor trabalho. O repertório expande suas clássicas misturas de jazz fusion, hard rock e música latina — e as excelentes No Case Gain e The Requisition provam que o Mars Volta está vivíssimo.