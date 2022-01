The Lumineers retorna ao folk pop em ‘Brightside’

Em seu quarto álbum, a banda americana The Lumineers retorna ao folk pop que a consagrou ao lançar o hit Ho Hey, em 2012. As nove faixas desse novo trabalho chegam bem servidas de refrões cativantes, com letras simples e tocantes que falam sobre corações partidos e o término de relacionamentos. Na faixa-título, o vocalista e guitarrista Wesley Schultz entoa versos sobre o lado positivo de um namoro fracassado. Na minimalista Never Really Mine, ele lamenta o fato de que o amor raras vezes dure para sempre.

Brightside, de The Lumineers (Universal; disponível nas plataformas de streaming)