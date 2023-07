‘The Beanie Bubble’ satiriza o sonho americano com história de fraude real

The Beanie Bubble — O Fenômeno das Pelúcias (disponível no Apple TV+)

Em meados dos anos 1990, os Estados Unidos viveram uma febre peculiar: os fofíssimos Beanie Babies, pequenos bichinhos de pelúcia com edição limitada, ganharam status de itens colecionáveis, atingindo preços exorbitantes. O sucesso verteu seu criador, Ty Warner (Zach Galifianakis), em bilionário — mas seu império não foi construído sozinho. Inspirado no livro The Great Beanie Baby Bubble, de Zac Bissonnette, o filme reconta a ascensão e queda de Warner sob o ponto de vista de três mulheres fundamentais para a construção do fenômeno dos brinquedos, mas que acabaram escanteadas na hora da fama — e de faturar. Colorido e com uma aura nostálgica dos 90, o filme tece um comentário ácido sobre o sonho americano, ao desnudar a fraude por trás da imagem de sucesso nos negócios.

