‘That ‘90s Show’: spin-off nostálgico resgata com capricho a saga juvenil

That ‘90s Show (disponível na Netflix) Nerd e nada popular, Leia (Callie Haverda) conhece um grupo de garotos descolados em Point Place, Wisconsin, durante o verão de 1995, enquanto passa férias escolares na casa dos avós Kitty (Debra Jo Rupp) e Red (Kurtwood Smith). Com vontade de se enturmar, a jovem de 15 anos quebra regras e costumes para viver uma temporada de romance e diversão, construindo laços verdadeiros, assim como seus pais o fizeram na sitcom That ‘70s Show. Produzido pela Netflix e cheio de nostalgia, o spin-off daquele sucesso resgata caprichosamente a comédia com plateia e tem participações do elenco original, dando continuidade à saga juvenil.