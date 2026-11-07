‘Supremos dilemas’ discute controvérsias jurídicas reais
Jurista e professor da Uerj, Anderson Schreiber analisa casos que colocam em questão os limites e as decisões da Justiça
Uma garota de 13 anos pode dar a volta ao mundo em um veleiro sozinha? E se o pai dela autorizar, já que a garota navega desde os 5? O episódio real tomou os tribunais holandeses em 2009, causando a proibição da viagem da jovem — acarretando-lhe problemas de saúde mental. Esse e outros casos são narrados pelo jurista e professor da Uerj, que reflete sobre ações judiciais sem respostas óbvias. Há ainda a história do homem com nanismo proibido de ser arremessado por dinheiro, e da tentativa de censura da sátira do Porta dos Fundos que chegou ao STF.