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‘Supremos dilemas’ discute controvérsias jurídicas reais

Jurista e professor da Uerj, Anderson Schreiber analisa casos que colocam em questão os limites e as decisões da Justiça

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 11h00
Capa do livro Supremos Dilemas com título em vermelho e subtítulo Como você julgaria as causas mais difíceis do mundo?. Abaixo, duas figuras humanas em estilo gravura, uma de pé e outra sentada, ambas olhando para cima com expressões de angústia.
LIVRO - SUPREMOS DILEMAS,  (./Divulgação)
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‘Supremos dilemas’ discute controvérsias jurídicas reais Priorize VEJA no Google

Uma garota de 13 anos pode dar a volta ao mundo em um veleiro sozinha? E se o pai dela autorizar, já que a garota navega desde os 5? O episódio real tomou os tribunais holandeses em 2009, causando a proibição da viagem da jovem — acarretando-lhe problemas de saúde mental. Esse e outros casos são narrados pelo jurista e professor da Uerj, que reflete sobre ações judiciais sem respostas óbvias. Há ainda a história do homem com nanismo proibido de ser arremessado por dinheiro, e da tentativa de censura da sátira do Porta dos Fundos que chegou ao STF.

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