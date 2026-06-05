Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Expulso do planeta mágico de Eternia ainda na infância, devido às artimanhas do vil Esqueleto (Jared Leto), o príncipe Adam (Nicholas Galitzine) cresceu entre humanos incapazes de acreditar nas fantásticas histórias sobre sua terra natal. O ceticismo alheio não afetou sua vontade de voltar para casa — desejo que, ao se concretizar, chega com desafios: Adam se depara com a força da magia e de seus superpoderes, além dos velhos amigos que o instigam a decidir que tipo de herói quer ser. Sob a aventura espirituosa e com toques cômicos — com direito a figurinos cartunescos —, há um filme interessado em debater as pressões aplicadas sobre meninos e sugerir uma masculinidade nada bruta, na contramão dos halterofilistas viris que protagonizam outras franquias. Produzido pelo estúdio Mattel, o resultado é um sucessor “para meninos” de Barbie (2023). O filme já está em cartaz nos cinemas.

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