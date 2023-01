‘SOS’: SZA renova o R&B com referências ao jazz e letras sinceronas

SOS, de SZA (Sony, disponível nas plataformas de streaming) Em seu segundo álbum autoral, a americana Solána Imani Rowe — que adota o nome artístico de SZA — renova o R&B ao cantar com um estilo e uma estrutura jazzística que remetem a Joni Mitchell. As boas referências não param por aí. As letras “sinceronas” versam sobre relacionamentos frustrados e corações partidos — caso de Shirt, que conquistou Barack Obama e consta da lista de favoritas de 2022 do ex-­presidente. Mais uma joia do disco, Good Days foi indicada ao Grammy na categoria de R&B. Já a capa teve como inspiração uma famosa imagem da princesa Diana num iate, em 1997.