‘Sobre Minha Filha’: livro narra conflitos geracionais entre pais e filhos

Na Coreia do Sul, uma cuidadora de idosos conservadora se choca com a própria filha, Green — uma professora que, sem conseguir pagar o aluguel, volta para a casa da mãe na companhia da namorada. Com repulsa da nora e se sentindo invadida por sua presença, a narradora lida com duras autocríticas, acreditando ter fracassado na criação da herdeira, a quem projetou uma vida tradicional como a sua. A autora Kim Hye-jin traduz de forma contundente a falta de comunicação entre pais e filhos separados por um abismo geracional.