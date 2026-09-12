‘Slow Horses’ se aprofunda nas relações entre os agentes na 6ª temporada

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Subdivisão do MI5 que reúne a ralé da inteligência britânica, a fictícia Slough House está acostumada a ficar longe dos holofotes. Seus agentes, apelidados de “cavalos lentos”, como o nome da série, agora enfrentam um novo problema: eles estão desaparecendo e só podem contar uns com os outros para sobreviver. Cabe ao líder Jackson Lamb (Gary Oldman) identificar o algoz. A gravidade da situação amacia a rixa entre Lamb e River Cartwright (Jack Lowden), mas o humor ácido, marca registrada da produção, segue intacto. Enquanto uns são limados, a trama ressuscita a brilhante Sid Baker (Olivia Cooke), desaparecida de forma suspeita na primeira temporada. Estreia no Apple TV na quarta-feira 16, com episódios semanais.

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