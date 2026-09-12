‘Slow Horses’ se aprofunda nas relações entre os agentes na 6ª temporada
Enquanto nova ameaça suaviza antigas rivalidades da equipe, série da Apple TV traz de volta uma antiga personagem desaparecida
Subdivisão do MI5 que reúne a ralé da inteligência britânica, a fictícia Slough House está acostumada a ficar longe dos holofotes. Seus agentes, apelidados de “cavalos lentos”, como o nome da série, agora enfrentam um novo problema: eles estão desaparecendo e só podem contar uns com os outros para sobreviver. Cabe ao líder Jackson Lamb (Gary Oldman) identificar o algoz. A gravidade da situação amacia a rixa entre Lamb e River Cartwright (Jack Lowden), mas o humor ácido, marca registrada da produção, segue intacto. Enquanto uns são limados, a trama ressuscita a brilhante Sid Baker (Olivia Cooke), desaparecida de forma suspeita na primeira temporada. Estreia no Apple TV na quarta-feira 16, com episódios semanais.
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