Sidney Poitier tem carreira revivida em documentário inédito

O Legado de Sidney Poitier (disponível na Apple TV+) Quando Sidney Poitier deixou as Bahamas em direção aos Estados Unidos, aos 15 anos, encontrou um país divido pela segregação racial. Anos depois, ele se tornaria o rosto da comunidade negra em Hollywood na condição de primeiro negro aclamado com o Oscar de melhor ator, em 1964. Morto em janeiro passado, aos 94, o ator tem a vida e a carreira revisitadas no documentário produzido por Oprah Winfrey. Com narrações antigas de Poitier e depoimentos da família, amigos e artistas como Denzel Washington e Spike Lee, a produção mostra como ele venceu numa época de alta discriminação nas telas.