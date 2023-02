‘Sharper’: manipulações e trapaças marcam thriller apetitoso da Apple TV+

Sharper — Uma Vida de Trapaças (Sharper; Estados Unidos; 2023. Na Apple TV+)

Tom (Justice Smith) é um rapaz tímido que se apaixona pela estudante Sandra (Briana Middleton), cliente da livraria onde ele trabalha. O casal é tão perfeito junto que impressiona — e, mais tarde, assusta: ambos guardam segredos um tanto cabeludos revelados ao longo da relação. O romance move a primeira parte desse criativo suspense assinado pelo diretor Benjamin Caron, que conduziu episódios de séries como The Crown e Sherlock — e faz aqui sua estreia em um longa-metragem. Ele aproveita o know-how adquirido na TV para desenvolver uma trama em capítulos, criando uma tensão crescente. O jovem casal do início tem uma conexão com os personagens de Sebastian Stan, um habilidoso golpista, e de John Lithgow e Julianne Moore, casal de ricaços alvo de uma falcatrua. Desenvolve-se então uma intrincada rede de manipulações e trapaças em um thriller apetitoso e com boas reviravoltas.