Série ‘Terra de Mulheres’ traz Eva Longoria em comédia sobre matriarcado

Terra de mulheres (disponível no Apple TV+, com episódios semanais)

Inspirada no livro homônimo de Sandra Barneda, esta série cômica traça um delicioso painel sobre várias gerações de mulheres da mesma família. Gala (Eva Longoria) é uma nova-iorquina com a vida perfeita. Com o ingresso da filha na universidade, ela planeja abrir uma loja de vinhos para aproveitar a nova fase e lidar com a ausência da menina — mas seus planos mudam ao descobrir que o marido é um golpista que conquistou inimigos perigosos. Forçada a deixar a cidade, Gala parte com a mãe e a filha para um vilarejo na Espanha onde a matriarca Júlia (Carmen Maura) cresceu. O local serve de esconderijo para o trio, que tenta recriar a vida do zero — mas fofocas do passado logo se espalham pela cidade, revelando segredos e trazendo experiências que embalam a trama cheia de humor e sentimento.

