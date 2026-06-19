Série ‘Sugar’ retorna para 2ª temporada após final chocante

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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O detetive particular John Sugar (Colin Farrell) é um homem misterioso, que ganha a vida investigando o desaparecimento de pessoas em Los Angeles. A primeira temporada terminou com uma virada inacreditável: o protagonista é, vejam só, um alienígena em busca da irmã que sumiu na Terra. Nesta nova fase, o E.T. bonitão se vê sozinho no planeta, após a fuga de seus compatriotas, e continua atuando como detetive na esperança de achar a irmã. Apesar da guinada para a ficção científica, a série ainda se destaca como um bom suspense investigativo, que une peças de um quebra-cabeça sempre maior do que parece. A 2a temporada já está disponível na Apple TV, com episódios semanais às sextas-feiras.

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