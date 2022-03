Série mexicana usa clichês para discutir conflito entre amor e carreira

Amsterdam (disponível na HBO e HBO Max, a partir do domingo 20) Em uma noite na Cidade do México, Martín (Sebastián Buitrón) é seguido por um cãozinho na volta do trabalho. Com dó de deixá-lo, manda uma foto do cachorro à namorada, que lhe pede para levar o animal para casa. Eles, então, batizam o bicho de Amsterdam — mas percebe-se que nem tudo no relacionamento de ambos é tão fofo quanto o novo companheiro. Músico, Martín tenta ganhar a vida tocando em bares e produzindo canções, enquanto Nadia (Naian González Norvind), aspirante a atriz, caça bons papéis em vão e sobrevive de bicos em comerciais ou como figurinista. A produção mexicana da HBO Max acompanha não só os altos e baixos do relacionamento, mas os percalços na busca pelo sucesso na cosmopolita capital do país. Leve e sensível, a série revira o clichê da crise conjugal para discutir conflitos atuais, como o equilíbrio entre a carreira e o amor — inclusive aos animais de estimação.