Sebastião Salgado une aldeias e metrópoles em exposição sobre a Amazônia

Amazônia — Sebastião Salgado (em cartaz a partir da terça-feira 15, no Sesc Pompeia, em São Paulo) De imagens aéreas deslumbrantes sobre a imensa floresta até retratos intimistas em tribos indígenas, as fotos de Sebastião Salgado que integram a mostra evidenciam a grandiosidade da Amazônia — assim como a do fotógrafo brasileiro de 78 anos, dono de um olhar único sobre o planeta Terra, suas belezas e mazelas. Salgado registrou essas imagens entre 2013 e 2019, em diferentes viagens à região, e as expôs primeiro na Europa. Vocal nos alertas sobre a devastação da Amazônia, o fotógrafo faz da mostra um elo entre tribos remotas e grandes metrópoles, dando à preservação da floresta um caráter humano, para além de sua im­portância para o ecossistema. Com curadoria de Lélia Wanick Salgado, a exposição segue para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em julho.