‘Se estas paredes cantassem’: documentário celebra estúdio emblemático

Se estas paredes cantassem (Reino Unido, 2022. Disponível no Disney+) Uma das capas de discos mais célebres da história — de Abbey Road, últi­mo álbum gravado pelos Beatles — surgiu por acaso. Eles queriam algo grandioso, mas, no ocaso do grupo, decidiram por uma solução frugal. “Vamos só cruzar a rua”, teria dito Paul McCartney. O EMI Studios de Londres, rebatizado de Abbey Road Studios após o sucesso do disco, tem sua história contada pela filha de Paul, Mary — que reuniu feras como John Williams, Elton John, Roger Waters, Jimmy Page e até os briguentos irmãos Noel e Liam Gallagher para falar da emoção de gravar no local. Se o rock tivesse um santuário, certamente seria Abbey Road.