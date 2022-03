Samuel L. Jackson brilha como homem senil em nova série da AppleTV+

Em um apartamento sujo e entulhado de tralhas vive Ptolomeu Grey, um homem de 91 anos, sozinho, sob cuidado do sobrinho Reggie (Omar Benson Miller), que o visita duas vezes por semana. Com demência, Ptolomeu cada vez mais se afasta de quem ele é e de sua história. Para piorar, Reggie não aparece na data prevista e Ptolomeu logo descobre que o sobrinho querido fora assassinado. No velório, ele conhece a adolescente Robyn (Dominique Fishback), uma órfã amiga da família que acaba, quase que por acaso, assumindo o cuidado do idoso. A amizade inesperada é apenas o começo da aventura com toques de ficção científica que move Os Últimos Dias de Ptolomeu Grey, nova série da Apple TV+, protagonizada por Samuel L. Jackson. Adaptação do livro de mesmo nome de Walter Mosley, a trama dá a Ptolomeu a chance de um tratamento experimental controverso: uma medicação o ajudará a recuperar totalmente a memória e a sanidade, porém, quando o efeito passar, em alguns meses, ele ficará pior do que estava – ou pode até morrer. O idoso aceita o experimento e embarca numa jornada na qual lida com as feridas de um passado de racismo e encontra forças para vingar seus familiares, entre eles o sobrinho morto.