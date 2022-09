Sampa the Great abraça riqueza rítmica da África em novo disco

Nascida na Zâmbia e criada em Botsuana, a cantora Sampa Tempo, 29 anos, incorpora com elegância a riqueza rítmica africana em suas músicas, que passeiam pelo hip-hop, soul, jazz, gospel e reggae. Seus primeiros trabalhos foram gravados na Austrália, para onde se mudou, mas traziam pouco da África. De volta à Zâmbia na pandemia, Sampa deixou que suas raízes falassem mais alto, com criativas linhas de percussão. Never Forget é uma ode às conquistas africanas; em Let Me Be Great (a melhor do álbum), ela se declara a Rainha Leoa e exige respeito.