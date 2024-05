Romance do premiado Dennis Lehane fala do racismo em um passado próximo

Nos Estados Unidos dos anos 1970, ainda com resquícios da segregação racial, um juiz de Boston determina que duas escolas intercambiem alunos para que cada uma tenha estudantes negros e brancos. Quando a filha de Mary Pat some, e um jovem negro é encontrado morto, a mãe branca questiona a comunidade conflituosa em busca de respostas. Do premiado autor de Ilha do Medo, o livro faz um retrato provocativo do racismo em um passado próximo.

