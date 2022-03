Rock pungente e melódico é destaque em novo disco do grupo Metronomy

Small World, de Metronomy (Virgin; disponível nas plataformas de streaming) A evolução do quinteto britânico Metronomy desde 2006, quando lançaram o solar álbum de estreia Pip Paine, até o mais recente e contemplativo Small World, sétimo da carreira, foi suave e tranquila. Eles deixaram no passado as baladas pop para investir em canções doces e melancólicas, com pegada de rock e melodias finas, como a existencial Things Will Be Fine. Em Hold Me Tonight, Joseph Mount divide vocais com Dana Margolin, do Porridge Radio, para celebrar o tempo que passou com a família na pandemia.