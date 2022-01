Rita Lee lança novo livro infantil sobre ratinho defensor da natureza

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Aos 74 anos, Rita Lee lança o quinto livro infantil do personagem Dr. Alex, um simpático ratinho defensor da natureza. Com o apoio das belas ilustrações de Guilherme Francini, a cantora — em tratamento contra um câncer no pulmão — narra a visita de um alienígena a Dr. Alex e Vovó Ritinha, que embarcam em uma viagem espacial para falar às crianças sobre religiosidade, vida após a morte e a importância de defender o planeta. Sensível, alto-astral — e, como ensina Rita, nada careta.

Dr. Alex & Vovó Ritinha: Uma Aventura no Espaço, de Rita Lee (ilustrações de Guilherme Francini; Globinho, 32 págs.; 52 reais e 34,90 em e-book)