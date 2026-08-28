‘Reputação em tempos de incerteza’ é uma dose de sensatez em meio a dúvida sobre o futuro
Marcos Trindade e Fabiana Ribeiro oferecem uma reflexão necessária sobre credibilidade, confiança, e transparência em tempos de transformações constantes
Diante de um cenário de instabilidade atravessado por inteligências artificiais e moldado pelas redes sociais, o CEO da FSB Holding, Marcos Trindade, e a jornalista Fabiana Ribeiro analisam os desafios por trás da manutenção da reputação de empresas na contemporaneidade, alertando especialmente para os perigos da desinformação — responsável por um prejuízo anual de 78 bilhões de dólares às corporações. Sem alarmismo, destacam as vulnerabilidades e os riscos e oferecem ferramentas para manter a coerência e a transparência.
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