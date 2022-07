Regina Spektor abandona folk em novo álbum de músicas inéditas

Dona de músicas intimistas ao piano, Regina Spektor, de 42 anos, transcendeu o circuito alternativo de Nova York em 2013, quando You’ve Got Time entrou na trilha da série Orange Is the New Black. Em seu primeiro álbum de inéditas em seis anos, ela abandona o folk e investe em composições com cordas e sintetizadores, mas as letras continuam versando sobre amor e perda. Em Spacetime Fairytale, tem apoio de orquestra, e seu piano arrasa em Becoming All Alone.