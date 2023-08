‘Refúgio’, do Prime Video, leva obra de Harlan Coben às telas com carisma

Refúgio (disponível no Prime Video, com episódios semanais às sextas-feiras)

Charmoso e inteligente, o jovem atleta Mickey Bolitar (Jaden Michael) vive feliz com seus pais amorosos. Isso, até um acidente mudar tudo, obrigando o garoto a morar com uma tia na antiga casa da família. Suas provações estão só começando. Quando o sumiço de estudantes locais e o aparecimento de uma idosa com ar de bruxa se conectam com seu pai, Mickey passa a investigar os ocorridos ao lado de seus novos amigos, um nerd espirituoso e uma gótica arisca. Adaptação do livro do autor pop Harlan Coben, o suspense entretém e cativa pela dinâmica saborosa de seu trio adolescente.