‘Red Moon in Venus’: Kali Uchis mescla R&B e influências latinas

Red Moon in Venus, de Kali Uchis (disponível nas plataformas de streaming)

Filha de pais colombianos que emigraram na década de 90 para os Estados Unidos, Kali Uchis, de 28 anos, promove uma alquimia rara: ela sabe misturar com bom gosto e frescor suas influências latinas ao R&B e ao soul. Na breve carreira, já ganhou um Grammy por uma música com o DJ Kaytranada e será uma das atrações do Lollapalooza, no Brasil, no fim do mês. Em seu terceiro álbum, Uchis volta a exibir seu peculiar talento vocal, como na delicada Love Between. A influência latina está presente nas bilíngues Como Te Quiero Yo e Hasta Cuando, que em nada lembram o popularesco reggaeton que grassa no continente.