‘Querido Edward’ retrata a dor e a esperança dos que enfrentam o luto

Querido Edward (disponível na Apple TV+) Um acidente de avião ceifa dezenas de vidas, mas deixa um sobrevivente: Edward (Colin O’Brien), de 12 anos, o caçula de uma família de quatro pessoas que se mudava de Nova York para Los Angeles. Sem os pais e o irmão, mortos no desastre, o adolescente volta para a cidade de origem, onde é obrigado a viver com a tia Lacey (Taylor Schilling, de Orange Is the New Black) e seu marido — e vira o centro das atenções por ser considerado um milagre. Na série com três dos dez capítulos já disponíveis (os próximos vão ao ar semanalmente), a história do jovem se entrelaça com as de outras pessoas que também enfrentam o difícil processo de luto, descobrem segredos dos entes perdidos e criam novos laços de amizade e romance. Unidos num grupo de apoio, os personagens vivem uma jornada de superação que vai da dor à esperança.