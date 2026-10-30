Queens of the Stone Age faz da imperfeição tema em ‘Perfecth’
Novo álbum da banda alterna riffs pesados e letras vulneráveis sobre as diferentes formas de amor
Inspirado no kintsugi, técnica tradicional japonesa que restaura cerâmicas quebradas com ouro, o quinteto americano liderado por Josh Homme brinca com o conceito de perfeição em seu nono álbum de estúdio, sucessor do catártico In Times New Roman… (2023). Ao longo de nove faixas, o grupo flui entre o rock alternativo e o stoner rock, equilibrando os tradicionais riffs pesados com um repertório mais vulnerável, que fala sobre as diferentes formas de amor e suas consequências — melancolia registrada na envolvente Insignificant Other.