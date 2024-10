‘Pura Coincidência’: passado sombrio assombra Cate Blanchett em nova série

Pura Coincidência (dois dos sete episódios já disponíveis, com estreia dos próximos semanalmente às sextas-feiras, na Apple TV+)

Catherine (Cate Blanchett) se tornou uma jornalista bem-sucedida expondo os podres das vidas alheias. A despeito da ética torta, porém, ela leva uma vida confortável com o marido atencioso, ainda que lute para superar a distância emocional do filho. A paz aparente rui quando ela recebe um livro de ficção que narra um episódio misterioso de seu passado envolvendo a morte acidental de Jonathan, fotógrafo amador encontrado sem vida numa praia na Itália. O autor da obra, Stephen (Kevin Kline), é pai de Jonathan e busca um jeito de punir Catherine pela perda do rebento. Com atuação impecável da protagonista, a minissérie dirigida por Alfonso Cuarón mostra a jornada angustiante de uma mulher desesperada para manter seus segredos e proteger a própria família.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: