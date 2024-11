Psiquiatra é atormentado por garoto sinistro na série de terror ‘Passado’

Passado (disponível na Apple TV+, com novos episódios semanais às sextas-feiras)

Psiquiatra infantil competente, Eli (Billy Crystal) abandonou o trabalho após o suicídio de sua esposa, Lynn (Judith Light). Sem conseguir processar o luto, nem com muita terapia, o médico sofre com alucinações e tem pesadelos nos quais se joga de cabeça em uma piscina vazia. Sua aposentadoria — e seus devaneios — são interrompidos quando Noah (Jacobi Jupe), um garotinho mudo que mora no mesmo bairro, começa a frequentar sua casa, apresentando estranhos problemas comportamentais. Eli se vê obrigado a pegar o caso desafiador — até descobrir que ele e o garoto possuem uma ligação misteriosa. Com uma narrativa instigante, misturando pitadas sobrenaturais com drama, a série de terror provoca o espectador com reflexões sobre luto e traumas — além de causar alguns bons sustos.

