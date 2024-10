Promessa do jazz, Samara Joy canta clássico de Tom Jobim em novo disco

Portrait, de Samara Joy (disponível nas plataformas de streaming)

Aos 24 anos, a nova-iorquina Samara Joy é uma das maiores sensações do jazz atual. Talento comparado (com algum exagero) a Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald, ela relê com sua voz singular oito standards, em novos arran­jos e interpretações inspiradas. Na bela Now and Then (In Remembrance of…), mostra a potência de sua voz. Em You Stepped Out of a Dream, o clima vem dos esfumados clubes de jazz do Village. Fã de bossa nova e Djavan, Joy se apresentou no Brasil em 2023 e cantou em português Chega de Saudade e Flor de Lis. Agora, volta a interpretar o clássico de Jobim, mas na versão em inglês, No More Blues.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial