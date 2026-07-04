‘Poesia completa’: livro reúne toda a obra de Horácio em português e latim
Edição bilíngue é a primeira do Brasil e conta com tradução de Frederico Lourenço
Poeta incontornável da Roma Antiga, Quinto Horácio Flaco (65 a.C.-8 a.C.) moldou a literatura latina, cunhou a expressão carpe diem e foi fonte de inspiração de nomes como Luís de Camões (1524-1580) e Fernando Pessoa (1888-1935). Nesta edição bilíngue, a primeira no Brasil a reunir a obra completa de Horácio em português e latim, o tradutor Frederico Lourenço tece notas sobre a grandeza do autor e de sua profundidade filosófica, que navega por ironias, sátiras e provocações sobre a humanidade e o modo de olhar para a arte.
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