Pianista Brad Mehldau mistura jazz, rock e Brasil em novo álbum

Jacob’s Ladder, de Brad Mehldau (disponível nas plataformas de streaming) O novo trabalho do pianista americano Brad Mehldau é o resultado da improvável mistura de jazz com rock progressivo — e uma pitada de Brasil. A curiosa e audaciosa receita, contudo, dá liga. Mehldau já veio várias vezes ao país e compôs em português Vou Correndo Te Encontrar/Racecar, que soa como se o Clube da Esquina tivesse encontrado o jazz e a música eletrônica. A cereja do bolo é uma versão de Tom Sawyer, do Rush, em que as notas do baixo de Geddy Lee ganham novas cores no piano.