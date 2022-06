‘Physical’ aprofunda debate sobre a vida de aparências em nova temporada

Physical — 2ª temporada (disponível na Apple TV+)

Sheila Rubin (Rose Byrne) é uma mulher dividida em duas. Por fora, ela é uma estrela em ascensão na febre da ginástica aeróbica dos anos 1980, ostentando um físico magérrimo e adrenalina de fazer inveja a qualquer dona de casa americana. Por dentro, no entanto, Sheila é um poço de dúvidas e ressentimentos: não suporta o casamento com um marido fracassado e luta para manter um sorrisinho falso ao lidar com seus benfeitores na carreira. Com nome inspirado no sucesso de Olivia Newton-John, Physical é, no entanto, o inverso daquela música alto-astral: debaixo de muito maiô colorido, a comédia explora com acidez a insatisfação de uma vida pautada pelas aparências. Na nova temporada, Rose Byrne mantém a voltagem da personagem, que se vê emparedada entre o adultério e o divórcio, além de dançar miudinho para manter sua reputação na aeróbica.