‘Perry Mason’: Matthew Rhys revive astuto detetive em série da HBO Max

Perry Mason — Segunda temporada (disponível na HBO Max a partir de segunda-feira 6)

Divorciado da esposa, afastado do filho e traumatizado pela guerra, Perry Mason (Matthew Rhys) é um detetive particular alcoólatra, mas inteligentíssimo. Depois de uma primeira temporada intensa em que se converteu em advogado de uma mulher acusada injustamente pelo sequestro e assassinato do filho recém-nascido, o astuto protagonista retorna ainda mais melancólico e determinado. Trabalhando com a parceira advogada, Della (Juliet Rylance), em casos pouco relevantes, Perry lida com a culpa pelo suicídio da antiga cliente, enquanto embarca em um novo julgamento midiático. Forjado em métodos duvidosos, o detetive fica obce­ca­do em desvendar a verdade por trás do homicídio de um herdeiro envolvido num caso de corrupção.