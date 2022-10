‘Periféricos’: fã de videogames é transportada para Londres futurista

Periféricos (disponível no Amazon Prime Video) Em 2032, Flynne (Chloë Grace Moretz) é uma jovem inteligente que dá duro para cuidar da mãe doente. Sua maior distração na vida monótona é jogar videogame com o irmão mais velho — mas ela é muito melhor do que ele. Habilidosa, a garota é contratada por uma empresa para testar um console de última geração. De repente, ela se vê transportada para uma simulação numa Londres a setenta anos no futuro, onde os limites entre real e virtual e as diferentes linhas temporais se influenciam mutuamente. Inspirada no livro homônimo de William Gibson, a trama, com episódios novos às sextas-feiras, une ação com ficção científica em uma aventura eletrizante.