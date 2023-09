Paulo Martelli homenageia mestres do violão no disco ‘Dedicatória’

Dedicatória, de Paulo Martelli (disponível nas plataformas de streaming)

Instrumentista refinado, Paulo Martelli faz uma ode ao violão em seu novo álbum, Dedicatória. O disco ganhou esse nome porque todas as sete faixas são composições feitas por outros ases do instrumento — que as escreveram pensando na precisa maneira de tocar de Martelli. Entre eles estão Sérgio Assad, de Cateretê, Geraldo Vespar, de Choro Canção, e Marco Pereira, de Rapsódia dos Malacos. Especialista no violão de onze cordas, o músico exibe seu virtuosismo em canções que fazem jus à sofisticação desses compositores brasileiros.