‘Os odiados do casamento’ diverte com palco clássico dos dramas familiares

Os odiados do casamento (disponível no Amazon Prime Video) Com a mãe, Donna (Allison Janney), os irmãos Paul (Ben Platt) e Alice (Kristen Bell) vão ao casamento da meia-irmã Eloise (Cynthia Addai-Robinson), a primogênita linda e rica que mora em Londres. A família tenta se reconectar a pedido da noiva, mas cada um deles esconde um dilema pessoal. Paul, por exemplo, ainda lida com a própria homossexualidade. Já Alice usa o sarcasmo para evitar temas sérios. O acerto de contas, claro, acontece na semana da festa. Quase um subgênero da comédia, filmes sobre casamento são o palco ideal para o tsunami de emoções oculto em cada família. Aqui, o cataclismo causa bons risos — e um tanto de lágrimas.