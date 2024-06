Orhan Pamuk mescla ficção histórica e investigação criminal em novo livro

No começo do século XX, uma doença misteriosa assola uma ilha fictícia do Império Otomano. Para controlar a situação, o químico real do sultão é enviado à região, mas acaba assassinado. Escrita pelo autor turco laureado com o Nobel de Literatura, a envolvente ficção histórica acompanha a saga da princesa Pakize e de seu marido epidemiologista para entender o que se passa na ilha, que, além da enfermidade, enfrenta antagonismos religiosos e políticos que interferem no manejo da ameaça à saúde pública.