‘O Último Pub’: filme do veterano Ken Loach é antídoto à intolerância

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

O Último Pub (The Old Oak, Reino Unido/França/Bélgica, 2023. Em cartaz no país)

Num vilarejo minerador da Inglaterra, TJ (Dave Turner) mantém aberto um pub que sobrevive a duras penas à crise econômica local. Abandonada à própria sorte, a vila recebe certo dia um contingente de refugiados sírios alocados na região pelo governo. Em meio ao drama dos moradores, a chegada dos novos vizinhos causa revolta e preconceito. Com realismo incômodo, o longa do veterano Ken Loach, de 88 anos, tem sua marca humanista: por meio da amizade de TJ com a jovem síria Yara (Ebla Mari), ele mostra que a intolerância pode não só ser vencida, mas dar lugar ao progresso mútuo.

