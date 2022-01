‘O Rei da Escócia’ traz olhar original da vida de um homem de guerra

O Rei da Escócia (Robert the Bruce, Inglaterra/Austrália/Estados Unidos, 2019. Disponível para aluguel no NOW e outras plataformas) Companheiro de armas de William Wallace (o “Braveheart”) na luta pela independência da Escócia e desde a morte dele aclamado rei escocês e líder do movimento, Robert the Bruce (Angus MacFadyen) sai de mais uma derrota para o Exército inglês, em 1306, em desalento. Dispensa os soldados que ainda o seguem para, sozinho, tentar se esconder. Mas a coroa britânica pôs um prêmio alto por sua cabeça; ele é traído, ferido e sobrevive graças aos cuidados de uma seguidora leal, a viúva Morag (Anna Hutchison), e dos sobrinhos dela. Já o filho pequeno de Morag culpa Bruce pela morte de seu pai e cogita entregá-lo ao tio, aliado dos ingleses. Lindamente fotografado, o filme corroteirizado por MacFadyen é um olhar original sobre a vida de um homem de guerra.