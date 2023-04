O novo (e imperdível) disco de uma fera da música instrumental brasileira

Flying Chicken, de Hamilton de Holanda (Sony Music. Disponível nas plataformas de streaming)

Fera consagrada da música instrumental, o bandolinista carioca Hamilton de Holanda, de 47 anos, começou no choro e dedilhou seu caminho até o jazz, desenvolvendo assim um estilo inconfundível que mescla o dinamismo harmônico do gênero americano com os ritmos nacionais. Em seu novo disco, Holanda passeia de forma criativa pelos temas de desenhos animados, como na faixa Barulhinho de Trem, flerta com a batida do samba em O Som Vai Conduzir — e fala até de assuntos do noticiário como a pandemia, que inspira a excelente Paz no Mundo.