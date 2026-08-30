‘O Homem Que Sussurra’ transforma suspense envolvente em drama familiar
Em meio a uma investigação policial, o lançamento da Netflix encontra espaço para refletir sobre o luto, relações familiares e caminhos para a reconciliação
Após a morte da esposa, Tom (Adam Scott) se muda com o filho pequeno, Jake (Acston Luca Porto), para um casarão antigo em sua cidade natal em busca de um recomeço para os dois. A nova vida, entretanto, é interrompida quando o menino é sequestrado no mesmo modus operandi de um assassino em série de crianças condenado e preso há décadas, conhecido como “O Homem que Sussurra”. Ao que tudo indica, o criminoso tem um copiador à solta. Para rever o filho, Tom recorre a Peter (Robert De Niro), seu pai, com quem não falava há décadas, que foi o detetive responsável pela investigação no passado. Na corrida obstinada para salvar o garoto, pai e filho se reconectam em um suspense policial inquietante e misterioso — e com toques sobrenaturais — sobre famílias disfuncionais e os entraves do luto.
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