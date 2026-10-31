‘O Gatola da Cartola’ faz da desobediência uma aventura animada
Animação baseada na obra de Dr. Seuss aposta nas travessuras do personagem para divertir toda a família
Vindo de um mundo no qual animais falantes trabalham a fim de animar crianças infelizes, o Gatola da Cartola peca pelo excesso e costuma transformar a farra em dor de cabeça para os adultos. Pressionado pelo chefe, ele então recebe um último teste: deve levantar o astral de dois irmãos decepcionados com uma recente mudança sem recorrer a qualquer travessura. A ordem, claro, é desrespeitada, resultando em uma charmosa animação para a família, que traz ao mundo de hoje as palavras de Dr. Seuss — criador também dos personagens Grinch e Lorax, autor essencial da literatura infantil mundial.