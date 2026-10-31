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‘O Gatola da Cartola’ faz da desobediência uma aventura animada

Animação baseada na obra de Dr. Seuss aposta nas travessuras do personagem para divertir toda a família

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 11h00
Três personagens animados: um menino, um gato e uma menina. O menino, à esquerda, tem cabelo castanho e veste camiseta branca com suspensórios amarelos, olhando para o gato. O gato, no centro, usa um chapéu listrado vermelho e branco, sorrindo e olhando para cima. À direita, a menina de óculos roxos e suéter lilás, com cabelo preso, olha para o gato. Um peixe laranja está em um aquário redondo à frente.
BRINCALHÃO - O gato e sua tarefa: fazer o possível pelo sorriso das crianças (Warner Bros. Pictures ANIMATION/.)
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‘O Gatola da Cartola’ faz da desobediência uma aventura animada Priorize VEJA no Google

Vindo de um mundo no qual animais falantes trabalham a fim de animar crianças infelizes, o Gatola da Cartola peca pelo excesso e costuma transformar a farra em dor de cabeça para os adultos. Pressionado pelo chefe, ele então recebe um último teste: deve levantar o astral de dois irmãos decepcionados com uma recente mudança sem recorrer a qualquer travessura. A ordem, claro, é desrespeitada, resultando em uma charmosa animação para a família, que traz ao mundo de hoje as palavras de Dr. Seuss — criador também dos personagens Grinch e Lorax, autor essencial da literatura infantil mundial.

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