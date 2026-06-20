‘O forno’: livro símbolo da literatura queer soviética chega ao Brasil

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Na Moscou de 1969, o narrador sem nome conhece o jovem Micha. Diante da criminalização do romance homoafetivo na Rússia, os dois se relacionam por meio de códigos e uma aproximação contida — anseio refletido na linguagem entrecortada do livro. Comparado com o clássico Morte em Veneza, de Thomas Mann, e considerado um exemplar símbolo da rara literatura queer soviética, o conto, que só foi publicado dez anos depois, em 1979, reflete os anseios da juventude LGBTQIA+ de então, invisibilizada, mas não destruída.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial